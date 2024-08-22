Голова Темрюкського району Кубані заявив, що на момент удару на поромі в порту "Кавказ" були нібито аж 30 цистерн з паливом. Про це пише 24 Канал.

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Росія заявляла про середній рівень небезпеки

У порту вирувала сильна пожежа. Оперативний штаб Кубані присвоїв їй 3 ранг небезпеки з 5. На місце події також відправили пожежний потяг. Повідомляється, що до гасіння було залучено 101 особу та 34 одиниці техніки.

Тим часом жителі окупованого Криму починають перейматися, чи не виникне на півострові проблем із паливом. Тож пропагандистські ЗМІ миттєво почали "сіяти спокій" серед кримчан.

Окупаційна влада також почала запевняти людей, що все буде гаразд. "Постачання палива до Криму йдуть різними маршрутами, проблеми півострову не загрожують", – повідомив російським журналістам "радник" гауляйтера Криму.

Пором пішов під воду

Невдовзі оперштаб Кубані повідомив, що пошкоджений в акваторії порту "Кавказ" пором затонув. Він також запевнив, що осередків займання на території порту немає. Фактично, гасити окупантам вже нічого.

Також в мережі опублікували відео порома до того, як по ньому було завдано удару, на якому можна помітити величезну кількість цистерн.