Інформацію про затоплення порома вже підтвердив оперштаб Краснодарського краю.

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Удар по парому у порту "Кавказ"

Внаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту "Кавказ" затонув. Вогнищ займання на території самого порту немає,

– повідомляє оперштаб.

Водночас російська влада досі не оголошує назву порома. За данними ЗМІ, йдеться про "Акватрейдер", що зараз зветься "Конро Трейдер". Також лишається невідомими кількість членів екіпажу та інформацію про постраждалих. Відомо, що на залізничному поромі було 30 цистерн з паливом.

Саме внаслідок цього на місці фіксували величезну пожежу, кадри якої вже охопили мережу. Звуки вибухів з боку Тамані чують і в Керчі, дим бачать із багатьох районів міста. Вочевидь, такий інцидент важко приховати, тому росіянам довелося визнати, що порт опинився під атакою і про ніяке "збиття" мови йти не може.

Пропагандисти стверджують, що удару по порту "Кавказ" могли завдати українською ракетою "Нептун", яку, ймовірно, запустили з Одеської області. Однак, справедливості заради, думки серед росіян різняться – дехто скаржиться, що це були ракети ATACMS і Storm Shadow.