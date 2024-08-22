Місцеві телеграм-канали повідомили, що є влучання в самому керченському порту. За попередньою інформацією, під удар потрапив пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.
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Момент вибуху потрапив на відео
За інформацією ЗМІ, у військових частинах Севастополя увімкнули тривогу, а Керченський міст перекрили.
В мережі також з'явилися фото наслідків удару – дим на Таманському півострові підіймається з району порту "Кавказ". Згодом окупантам довелося визнати влучання.
В оперштабі зазначили, що під атаку нібито потрапив залізничний пором з паливними цистернами. Там також додали, що на місці працюють екстрені та спеціальні служби.
Момент одного з вибухів у порту "Кавказ": дивіться відео
Зверніть увагу! Спеціалісти спільноти "КіберБорошно" стверджують, що уражено пором "Конро Трейдер" – єдиний великий пором, що функціонував між Керчю та Росією.
До слова, окупанти стверджують, що чули вихід ракети "Нептун" з Одещини у бік Криму незадовго до атаки.