Відповідні кадри оприлюднили в місцевому телеграм-каналі. Варто зауважити, що Росія також завершила будівництво залізниці від Ростова до окупованого Маріуполя, якою вороги можуть перекидати зброю та техніку, пише 24 Канал.

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Що відомо про споруду вздовж Керченського мосту

"Наші очі" все бачать: біля Керченського мосту триває будівництво паралельної споруди, яка також нагадує міст. Раніше (6 серпня – 24 Канал) ми повідомляли, що для зведення паралельного мосту забивають палі,

– заявив "Кримський вітер".

У телеграм-каналі зауважили, що наразі призначення цієї споруди невідоме.

Проте фахівці видання "Мілітарний" припускають, що конструкцію окупанти звели, щоб спробувати захистити міст від нових ударів ЗСУ.

Який вигляд має нова конструкція окупантів, що розташована біля Керченського моста

Окрім того, на супутникових знімках добре видно бонові загородження з обох боків мостової споруди.

Видання зауважило, що Кримський міст важливий для окупантів, оскільки:

має стратегічне значення та є символом нав'язування Росією своєї волі окупованому Криму;

має тактичну цінність, бо через нього проходить частина логістики.

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До речі, у травні 2024 року окупанти навколо Керченського мосту зводили загородження для захисту від українських морських безпілотників.

Перед цим будували захисні плавучі загородження, які складались зі спеціальних протидиверсійних бонових загороджень. Проте будувались вони з бочок з тросами, тому їх зривало штормом.