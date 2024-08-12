Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти створили заборону на фіксацію роботи залізниці. Ворог боїться уражень Сил оборони.

Дивіться також Неприємний для нас дзвіночок: у чому загроза запуску ворогом залізниці з Ростова до Маріуполя

Не альтернатива Кримському мосту

Радник міського голови Маріуполя наголосив, що залізниця не є альтернативою Кримського мосту для росіян. Україна не розглядає її як самостійну та серйозну логістичну гілку та допомогу росіянам. Значення цій залізниці якраз таки надають слова про її альтернативу.

Зараз найбільше боєзіткнень на лінії фронту є в Донецькій області, не в Херсонській та частині Запорізької. Тому найбільше вантажу росіяни будуть постачати не через міст.

Залізниця – не альтернатива, це така сама загроза,

– підкреслив Андрющенко.

Інформаційна тиша щодо залізниці

Окупанти створили заборону будь-якої фіксації залізничних шляхів. Якщо раніше вони виставляли фотографії в соцмережі, щоб похизуватись, зараз є повна тиша. Вони перевозять вантаж вночі, адже бояться фіксації дій українцями та можливого майбутнього прильоту.

За словами Андрющенка, розвантаження або завантаження потяга займає певний час, за який українці на тимчасово окупованих територіях можуть це зафіксувати та передати інформацію Силам оборони. За допомогою українських розвідувальних дронів може відбутись перевірка інформації та забезпечення влучного удару.

Це означає, що часу стоянки достатньо, щоб забезпечити приліт,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Крім цього, окупанти бояться ураження саме теплопотягів, адже залізницею від Ростова-на-Дону саме вони забезпечують пересування вантажу.

Ви не знайдете жодної згадки на будь-якому російському ресурсі, починаючи від російської офіційної пропаганди, закінчуючи місцевими ресурсами. Повна тиша та заборона,

– зазначив Андрющенко.

Оскільки ця залізниця є дуже важливим логістичним об'єктом окупантів, вони не хочуть, аби вона набула такого значення, як Кримський міст.