Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты создали запрет на фиксацию работы железной дороги. Враг боится поражений Сил обороны.

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Не альтернатива Крымскому мосту

Советник городского головы Мариуполя отметил, что железная дорога не является альтернативой Крымскому мосту для россиян. Украина не рассматривает ее как самостоятельную и серьезную логистическую ветку и помощь россиянам. Значение этой железной дороге как раз таки придают слова о ее альтернативе.

Сейчас больше всего боестолкновений на линии фронта есть в Донецкой области, не в Херсонской и части Запорожской. Поэтому больше всего груза россияне будут поставлять не через мост.

Железная дорога – не альтернатива, это такая же угроза,

– подчеркнул Андрющенко.

Информационная тишина по железной дороге

Оккупанты создали запрет любой фиксации железнодорожных путей. Если раньше они выставляли фотографии в соцсети, чтобы похвастаться, сейчас есть полная тишина. Они перевозят груз ночью, ведь боятся фиксации действий украинцами и возможного будущего прилета.

По словам Андрющенко, разгрузка или загрузка поезда занимает определенное время, за которое украинцы на временно оккупированных территориях могут это зафиксировать и передать информацию Силам обороны. С помощью украинских разведывательных дронов может состояться проверка информации и обеспечения точного удара.

Это означает, что времени стоянки достаточно, чтобы обеспечить прилет,

– пояснил советник городского головы Мариуполя.

Кроме этого, оккупанты боятся поражения именно теплопоездов, ведь по железной дороге от Ростова-на-Дону именно они обеспечивают передвижение груза.

Вы не найдете ни одного упоминания на любом российском ресурсе, начиная от российской официальной пропаганды, заканчивая местными ресурсами. Полная тишина и запрет,

– отметил Андрющенко.

Поскольку эта железная дорога является очень важным логистическим объектом оккупантов, они не хотят, чтобы она приобрела такое значение, как Крымский мост.