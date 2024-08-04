Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что с точки зрения логистики, которую теперь россияне могут осуществлять благодаря новой железной дороге, Крымский мост теряет свою ценность. Если он будет разрушен, то поставки на оккупированные территории не прекратятся.
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В чем преимущество для россиян
Если враг запустил эту железную дорогу, то теперь он может очень быстро из Ростова отправлять на фронт, в частности, десятки единиц техники в день, а также разнообразные боеприпасы.
Россияне могут очень быстро отправить 50 – 60 вагонов по железной дороге. Теперь не нужно долго перевозить все это мелкими партиями на автомобилях. Сейчас можно перемещать быстро и большим объемом. Это неприятный для нас звоночек,
– подчеркнул он.
В то же время украинская разведка будет наблюдать за работой этой железной дороги и тогда получит понимание, планирует ли враг большое наступление с Юга, или использует ее для своих логистических нужд.
Попасть не сложно
Украинские силы имеют возможность нанести удар по новой железной дороге, которую построили оккупанты. С одной стороны попасть в железнодорожные пути не сложно, а с другой – эффект это даст кратковременный.
Железнодорожная линия довольно протяженная, поэтому разрушить ее полностью – сложная задача. Если же попасть в определенное ее место, то оккупанты в течение нескольких часов могут восстановить поврежденный отрезок.
Это некий эффект Lego, когда один "кирпичик" выпадает, то его можно быстро заменить на другой, и это действительно работает на россиян,
– отметил Иван Ступак.