Между тем порт также практически не работает. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что такая пауза является негативным сигналом для Украины.

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Логистическая пауза в Мариуполе

По словам Андрющенко, хоть железная дорога уже готова, пока не видно ни одного поезда, который бы приехал из Ростова. Все ветки дороги уже соединены, работа закончена, однако есть, вероятно нетехнические, причины, почему россияне не перевозят свои грузы.

Видимо, есть какие-то условия, о которых нам пока неизвестно. Однако это может произойти сегодня, завтра,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Коля россияне начнут активно использовать этот логистический путь, то, по словам Андрющенко, это будет негативным сигналом для Украины. Оккупанты таким образом начнут усиливать давление вокруг Угледара. В информационном поле от так называемой "ДНР" уже происходит нагнетание истерии вокруг этого города и вбросы о желании усиления там гнета.

Относительно порта, россияне тоже практически его не используют.

Странная такая оперативная пауза. Мы волнуемся, ведь подобные паузы у россиян обычно заканчиваются нездоровой активностью для нас,

– добавил советник городского головы Мариуполя.