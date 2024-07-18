Тимчасом порт також практично не працює. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що така пауза є негативним сигналом для України.

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Логістична пауза в Маріуполі

За словами Андрющенка, хоч залізниця вже готова, поки не видно жодного потяга, який би приїхав з Ростова. Усі гілки дороги вже з'єднані, робота закінчена, однак є, ймовірно нетехнічні, причини, чому росіяни не перевозять свої вантажі.

Мабуть, є якісь умови, про які нам поки що невідомо. Однак це може відбутись сьогодні, завтра,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Коля росіяни почнуть активно використовувати цей логістичний шлях, то, за словами Андрющенка, це буде негативним сигналом для України. Окупанти у такий спосіб почнуть посилювати тиск навколо Вугледара. В інформаційному полі від так званої "ДНР" вже відбувається нагнітання істерії навколо цього міста та вкиди щодо бажання посилення там гніту.

Щодо порту, росіяни теж практично його не використовують.

Дивна така оперативна пауза. Ми хвилюємось, адже подібні паузи в росіян зазвичай закінчуються нездоровою активністю для нас,

– додав радник міського голови Маріуполя.