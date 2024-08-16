Так, у своєму зведенні щодо ситуації на фронті російське оборонне відомство повідомило, що сили ППО нібито відбили груповий ракетний удар по Кримському мосту.

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Нічний удар по Криму

Окупанти заявили, що Україна атакувала міст 12 ракетами ATACMS, і що нібито усі вони були знищені.

Крім того, росіяни доповіли, що їхній Чорноморський флот ліквідував три безекіпажні катери військово-морських сил України, а одному завдав пошкодження.

Відомо, що уночі Кримський міст перекривали на чотири години. Через це на дорозі з боку Росії зібралося понад 1200 автомобілів, з боку Криму – понад 700.

Губернатор окупованого Севастополя Развожаєв, зокрема, заявляв, про те, що над містом було збито 3 БпЛА, а всього в акваторії Чорного моря нібито знищили п'ять повітряних безпілотників і два надводні.

Нагадаємо, що вибухи уночі лунали у кількох районах анексованого Криму. Було гучно у Сімферополі, Феодосії, Керчі, Чорноморську.