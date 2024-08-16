Так, в своем докладе по ситуации на фронте российское оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО якобы отразили групповой ракетный удар по Крымскому мосту.

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Ночной удар по Крыму

Оккупанты заявили, что Украина атаковала мост 12 ракетами ATACMS, и что якобы все они были уничтожены.

Кроме того, россияне доложили, что их Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, а одному нанес повреждение.

Известно, что ночью крымский мост перекрывали на четыре часа. Поэтому на дороге со стороны России собралось более 1200 автомобилей, со стороны Крыма – более 700 автомобилей.

Губернатор оккупированного Севастополя Развожаев, в частности, заявлял, о том, что над городом было сбито 3 БПЛА, а всего в акватории Черного моря якобы уничтожили пять воздушных беспилотников и два надводных.