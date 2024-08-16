Взрывная ночь в Крыму имеет последствия. Телеграм-канал "Крымский ветер" предположил, что возле Керчи может быть поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". 24 Канал собрал детали.

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Последствия ночной атаки по Крыму 16 августа

Похоже, есть прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва – сильный пожар,

– написали в паблике ночью.

Вероятные последствия поражения российской ПВО на горе Митридат: смотрите видео

Впоследствии там сообщили со ссылкой на подписчика, что "Панцирь-С1", скорее всего, уцелел. Впрочем, информация требует уточнения.

Где расположена гора Митридат в Керчи

К северу от горы, на улице Пролетарской был сильный пожар. Неподалеку расположен судоремонтный завод и порт.



Пожар в Керчи / Фото "Крымский ветер"

Горело и в районе стелы "Керчь" – ранее там заметили установку ПВО. Это немного влево от горы Митридат.

Пожар возле стелы "Керчь" / Фото "Крымский ветер"

Оккупанты писали, что отбили ракетную атаку над Севастополем и уничтожили два безэкипажных катера в Черном море. Однако Сергей Братчук сообщил: во время атаки на Крым могли поразить паромную переправу и катер.

Справка. Гора Митридат в Керчи – это почти стометровый холм. На вершину горы ведет Большая Митридатская лестница – более 400 ступенек. Там стоит Обелиск Славы и горит вечный огонь. С другой стороны есть Малая Митридатская лестница.



На вершине горы и склонах когда-то располагалась центральная часть античного города Пантикапей. Гора названа в честь воинственного царя Понта Митридата VI Евпатора.