Взрывная ночь в Крыму имеет последствия. Телеграм-канал "Крымский ветер" предположил, что возле Керчи может быть поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". 24 Канал собрал детали.
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Последствия ночной атаки по Крыму 16 августа
Похоже, есть прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва – сильный пожар,
– написали в паблике ночью.
Вероятные последствия поражения российской ПВО на горе Митридат: смотрите видео
Впоследствии там сообщили со ссылкой на подписчика, что "Панцирь-С1", скорее всего, уцелел. Впрочем, информация требует уточнения.
Где расположена гора Митридат в Керчи
К северу от горы, на улице Пролетарской был сильный пожар. Неподалеку расположен судоремонтный завод и порт.
Пожар в Керчи / Фото "Крымский ветер"
Горело и в районе стелы "Керчь" – ранее там заметили установку ПВО. Это немного влево от горы Митридат.
Пожар возле стелы "Керчь" / Фото "Крымский ветер"
Оккупанты писали, что отбили ракетную атаку над Севастополем и уничтожили два безэкипажных катера в Черном море. Однако Сергей Братчук сообщил: во время атаки на Крым могли поразить паромную переправу и катер.
Справка. Гора Митридат в Керчи – это почти стометровый холм. На вершину горы ведет Большая Митридатская лестница – более 400 ступенек. Там стоит Обелиск Славы и горит вечный огонь. С другой стороны есть Малая Митридатская лестница.
На вершине горы и склонах когда-то располагалась центральная часть античного города Пантикапей. Гора названа в честь воинственного царя Понта Митридата VI Евпатора.