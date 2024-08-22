Також було перекрито Керченський міст і оголошено повітряну тривогу в окупованому Криму.

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Що відомо про атаку по порту "Кавказ" і її наслідки

Наше джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" потрапили у пором "Акватрейдер", який вже був завантажений залізничними цистернами з паливом,

– написали в телеграм-каналі "Крымский ветер".

Також там зауважили, що "пором із цистернами горить не просто сильно, а дуже сильно".



Пожежа в порту "Кавказ" після влучання / Фото "Крымский ветер"

Досить швидко російські ЗМІ підтвердили атаку. "Оперштаб Кубані" визнав, що було атаковано залізничний пором із паливними цистернами в порту "Кавказ".



Російські відпочивальники споглядають чорний дим із ураженого порту / Фото "Крымский ветер"

Окупанти написали, що на місці працюють екстрені та спеціальні служби, площу пожежі та інформацію про постраждалих уточнюють.

У мережі з'являються і відео ураження. На одному з роликів жінка тремтливим голосом каже: "Ребят, порт "Кавказ опять взорвали, все горит".

Горить порт "Кавказ" на Кубані: дивіться відео

Цікаво, що спершу росіяни спробували написати про "задимлення" та "спроби удару". Але правду досить важко було приховати, адже цистерни з паливом вибухають. Звуки вибухів з боку Тамані чують і в Керчі, дим бачать із багатьох районів міста.

На відео потрапив момент вибуху в порту "Кавказ": дивіться відео

Порт "Кавказ" міг потрапити на тризуб "Нептуна"

Росіяни висувають теорії, чим було уражено порт. Як і завжди, фігурують ракети ATACMS і Storm Shadow, але раптом серед них з'явився й український "Нептун".

Україна атакувала порт "Кавказ" у Темрюкському райні Краснодарського краю. Ракета "Нептун" потрапила до пришвартованого судна. У порту зараз пожежа. Атака велася, ймовірно, з Одеської області,

– повідомив один із пропагандистських пабліків.

Дехто говорив навіть, що чув вихід "Нептуна" з Одещини в бік Криму. Загалом поява цієї української зброї у дописах загарбників не дивна. Саме "Нептуном" могли уразити С-300 у Новошахтинську, неподалік від Ростова-на-Дону. Окупанти потроху розуміють, що Україна здатна дотягнутися до їхніх важливих об'єктів і її успіхи вже не вдасться списати на "західних найманців".

Цікаво! Спеціалісти спільности "КіберБорошно" стверджують, що уражено пором "Конро Трейдер" - єдиний великий пором, що функціонував між Керчю та Росією.