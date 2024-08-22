Дим почав видітися на тлі звуків повітряної тривоги у Севастополі та перекриття руху через Керченський міст.

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Що відомо про загадковий дим у Севастополі

Телеграм-канал "Кримський вітер" написав, що дим видно у районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Водночас джерела "Кримського вітру" в керченському порту повідомляють, що є влучання в самому порту. За словами джерела, під удар потрапив пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Проросійський блогер Таліпов одразу заявив, що ця інформація нібито фейк. Однак у мережі вже є відео.

Прилетіло у порт "Кавказ": дивіться відео

Крім цього, місцеві жителі "зливають" багато фото з різних ракурсів. Вони показують, що росіян вийшов доволі "яскравий" відпочинок в окупованому Криму.

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На додачу, з'явилися фото із самого Краснодарського краю:



Дим у порту "Кавказ" / "Кримський вітер"



Ще одне фото диму у порту "Кавказ" / "Кримський вітер"

У мережі припускають, що ЗСУ запустили по порту ракету Storm Shadow або "Нептун". Офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Після розповсюдження фото- та відеоматеріалів оперштабу Краснодарського краю вже нічого не залишалося окрім як визнати влучання.

Пресслужба пожалілася, що "кієвскій рєжим" атакував залізничний пором з паливними цистернами. "На місці працюють екстрені та спеціальні служби" – додали у ворожому оперштабі.

Ще одне відео з порту "Кавказ":

Також пишуть, що у військових частинах Севастополя увімкнули тривогу. Пропагандистські місцеві телеграм-канали заявили про ракетну небезпеку й перекрили Кримський міст.