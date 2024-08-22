Дим почав видітися на тлі звуків повітряної тривоги у Севастополі та перекриття руху через Керченський міст.
Дивіться також Атака на Керч і можливе ураження ЗРК: ЗМІ показали супутникові фото "до" та "після" обстрілу
Що відомо про загадковий дим у Севастополі
Телеграм-канал "Кримський вітер" написав, що дим видно у районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї.
Водночас джерела "Кримського вітру" в керченському порту повідомляють, що є влучання в самому порту. За словами джерела, під удар потрапив пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.
Проросійський блогер Таліпов одразу заявив, що ця інформація нібито фейк. Однак у мережі вже є відео.
Прилетіло у порт "Кавказ": дивіться відео
Крім цього, місцеві жителі "зливають" багато фото з різних ракурсів. Вони показують, що росіян вийшов доволі "яскравий" відпочинок в окупованому Криму.
"Задимлєніє" у Краснодарському краї видно з Криму: фото із соцмереж
На додачу, з'явилися фото із самого Краснодарського краю:
Дим у порту "Кавказ" / "Кримський вітер"
Ще одне фото диму у порту "Кавказ" / "Кримський вітер"
У мережі припускають, що ЗСУ запустили по порту ракету Storm Shadow або "Нептун". Офіційного підтвердження цьому поки що немає.
Після розповсюдження фото- та відеоматеріалів оперштабу Краснодарського краю вже нічого не залишалося окрім як визнати влучання.
Пресслужба пожалілася, що "кієвскій рєжим" атакував залізничний пором з паливними цистернами. "На місці працюють екстрені та спеціальні служби" – додали у ворожому оперштабі.
Ще одне відео з порту "Кавказ":
Також пишуть, що у військових частинах Севастополя увімкнули тривогу. Пропагандистські місцеві телеграм-канали заявили про ракетну небезпеку й перекрили Кримський міст.