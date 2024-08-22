Дым стал виден на фоне звуков воздушной тревоги в Севастополе и перекрытия движения через Керченский мост.

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Что известно о загадочном дыме в Севастополе

Телеграм-канал "Крымский ветер" написал, что дым виден в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

В то же время источники "Крымского ветра" в керченском порту сообщают, что есть попадание в самом порту. По словам источника, под удар попал паром "Акватрейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом.

Пророссийский блогер Талипов сразу заявил, что эта информация якобы фейк. Однако в сети уже есть видео.

Прилетело в порт "Кавказ": смотрите видео

Кроме этого, местные жители "сливают" много фото с разных ракурсов. Они показывают, что у россиян получился довольно "яркий" отдых в оккупированном Крыму.

"Задымление" в Краснодарском крае видно из Крыма: фото из соцсетей

В дополнение появились фото из самого Краснодарского края:



Дым в порту "Кавказ" / "Крымский ветер"



Еще одно фото дыма в порту "Кавказ" / "Крымский ветер"

В сети предполагают, что ВСУ запустили по порту ракету Storm Shadow или "Нептун". Официального подтверждения этому пока нет.

После распространения фото и видеоматериалов оперштабу Краснодарского края уже ничего не оставалось, кроме как признать попадание.

Пресс-служба пожаловалась, что "киевский режим" атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами. "На месте работают экстренные и специальные службы", – добавили во вражеском оперштабе.

Еще одно видео из порта "Кавказ":

Также пишут, что в воинских частях Севастополя включили тревогу. Пропагандистские местные телеграм-каналы заявили о ракетной опасности и перекрыли Крымский мост.