Информацию о затоплении парома уже подтвердил оперштаб Краснодарского края.

Смотрите также В российском порту "Кавказ" возле Крыма произошел взрыв, с моря виднеется черный дым

Удар по парому в порту "Кавказ"

В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет,

– сообщает оперштаб.

В то же время российские власти до сих пор не объявляет название парома. По данным СМИ, речь идет о "Акватрейдере", что сейчас называется "Конро Трейдер". Также остается неизвестными количество членов экипажа и информацию о пострадавших. Известно, что на железнодорожном пароме было 30 цистерн с топливом.

Именно в результате этого на месте фиксировали огромный пожар, кадры которого уже охватили сеть. Звуки взрывов со стороны Тамани слышат и в Керчи, дым видят из многих районов города. Очевидно, такой инцидент трудно скрыть, поэтому россиянам пришлось признать, что порт оказался под атакой и ни о каком "сбивании" речи идти не может.

Пропагандисты утверждают, что удар по порту "Кавказ" могли нанести украинской ракетой "Нептун", которую, вероятно, запустили из Одесской области. Однако, справедливости ради, мнения среди россиян разнятся – некоторые жалуются, что это были ракеты ATACMS и Storm Shadow.