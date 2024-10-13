Об этом пишет The Telegraph. Партизаны пытаются незаметно для врага помогать нашим военным.

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Один из российских срочников, который сотрудничает с украинскими силами, в интервью британской газете рассказал, как в июле поджег окоп своего подразделения на левом берегу Днепра.

Пламя перекинулось на блиндаж соседнего подразделения, что привело к гибели некоторых оккупантов, которые безуспешно пытались спасти боеприпасы и оружие.

Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги,

– говорит солдат России, имя которого не называется из соображений безопасности.

Сообщается, что недавно россиянин присоединился к украинскому крымскотатарскому движению сопротивления оккупации "Атеш".

"Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", – сказал он британским журналистам.

Так, огонь сильно повредил окопы и блиндажи обеих частей, уничтожил несколько складов и большую часть запасов. Сообщается, что до 20 российских оккупантов получили сильные ожоги.

Теперь российский срочник, который стал помогать Украине, на новой должности – на передовой. Он рассказал The Telegraph, что сделает все возможное, чтобы продолжать свою работу против режима Кремля.

Партизаны помогают ВСУ

На сегодня движение "Атеш", созданное в оккупированном Крыму летом 2022 года, насчитывает более 2000 бойцов сопротивления. По словам представителя этой партизанской группы, они ведут деятельность на всех оккупированных территориях Украины и даже в самой России, проникая вглубь российских вооруженных сил.

Мы постоянно растем,

– отметил спикер.

Подпольщики сотрудничают с украинской разведкой и другими движениями сопротивления, полагаясь на глубокие знания местных жителей о местности, и все чаще - на самих российских солдат. Отмечается, что к движению присоединились "десятки россиян, которые были втянуты в войну, в которой они не хотели участвовать".

"Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и в России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды", – отметил представитель "Атеш".

Представитель партизанской группы отметил, что они являются "ключевым инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных операций".

По словам представителя движения "Атеш", россияне предоставляют информацию о перемещении военных сил, поставки оружия и боеприпасов, а также о местонахождении командиров и командных пунктов на фронте.

В прошлом году в "Атеш" утверждали, что 4 тысячи российских солдат уже прошли онлайн-курс о том, как "выжить в войне", сломав собственную технику.

Передача данных о целях на авиабазах

Другой российский военный, завербованный украинскими партизанами, работает на авиабазе россиян, расположенной в нескольких сотнях километров от границы с Украиной.

Его задача заключается в отслеживании передвижения самолетов и поставки вооружения. По словам агента, этот аэродром является одним из крупнейших и самых боеспособных в России, где базируются современные российские истребители, которые используются оккупантами для регулярных ракетных атак на украинские города.

"Здесь я выступаю глазами и ушами "Атеш", – рассказал российский солдат в беседе с The Telegraph.

В прошлом месяце он передал информацию о передислокации истребителей-бомбардировщиков Су-34 на другие аэродромы в глубине России, которые, по его словам, впоследствии стали целями Сил обороны Украины.

Он надеется, что его разведданные помогут нанести "непоправимый вред путинским силам".

Каждая информация, которой я делюсь, ускоряет конец этой несправедливой войны,

– подчеркнул он.

Подготовка к атаке на паром России в порту "Кавказ"

Третий агент сообщил The Telegraph, что проживает на оккупированной территории Крыма и ведет наблюдение за движением судов в порту "Кавказ", расположенном в Краснодарском крае на стратегически важном участке Керченского пролива, который разделяет Крымский полуостров и Россию.

К партизанской группе он присоединился весной 2023 года, начав передавать данные о времени и месте прибытия, количество транспортных средств, объемы топлива, а также номера грузовиков, которые перевозят горюче-смазочные материалы, и другую важную информацию.

Справка. На пароме "Кондро трейдер" в порту "Кавказ" в момент удара было 30 цистерн с топливом. В результате удара в порту вспыхнул мощный пожар, которому присвоили 3 ранг опасности из 5.

Другой мощный удар был нанесен 22 августа – тогда утонул паром, который перевозил топливо и оружие в Крым, и после этой атаки вырос дефицит топлива на оккупированном полуострове.

Я воочию вижу эффективность моего сотрудничества с движением "Атеш". Я буду продолжать оказывать всю возможную помощь для достижения победы над российскими военными,

– подчеркнул он.

Ранее заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ Наталья Костенко сообщила, что Россия теряет 1 солдата за каждые 2,5 метра продвижения вглубь украинских территорий. Так, это в очередной раз доказывает, что российское военное командование не учитывает потери живой силы и отправляет их на "мясные штурмы",