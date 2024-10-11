Об этом сообщила заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ Наталья Костенко на заседании Форума сотрудничества ОБСЕ по безопасности.

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Российское военное руководство полагается на тактику "пушечного мяса", демонстрируя, что оно может достигать прогресса только ценой, которую любая другая страна признала бы неприемлемой,

– отметила Костенко.

Она отметила, что подсчеты свидетельствуют об ужасной статистике – "каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят врагу жизни одного солдата".

Россия истощает свою армию

В пример она привела Угледарскую кампанию, где российская армия активно применяла "мясные штурмы". Оккупанты пытались захватить город 2 года с преобладающим количеством живой силы, артиллерии и авиации. В конце концов, они захватили руины.

Также по словам Костенко, украинские военные продолжают выявлять и уничтожать военные штабы российско-оккупационных войск, пути логистики и связи, склады с боеприпасами. Так, на прошлой неделе успешно уничтожены командные пункты 35-й и 27-й мотострелковых бригад, а также командный пункт 2-й общевойсковой армии России.

Уничтожать удается и уникальные "разработки" врага. В частности, недавно Силы обороны Украины успешно уничтожили российскую РЛС "Небо-М", который входит в состав многофункциональной радиолокационной системы, предназначенной для обнаружения самолетов 5-го поколения и запусков баллистических ракет дальнего радиуса действия.