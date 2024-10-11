По данным The Telegraph, сентябрь 2024 года стал самым смертоносным месяцемм для российской армии с начала вторжения в Украину. Оккупант теряет более тысячи солдат в сутки.

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Сколько оккупантов и их техники было ликвидировано

личного состава – около 666340 (+1140) человек,

танков – 8953 (+8)ед,

боевых бронированных машин – 17800 (+35) ед,

артиллерийских систем – 19322 (+59) ед,

РСЗО – 1229 (+4) ед,

средства ПВО – 76 (+3) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 16837 (+70),

крылатые ракеты – 2619 (+0),

корабли /катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны – 26398 (+84) ед,

специальная техника – 3396 (+10)

Потери врага по состоянию на 11 октября / Фото Генштаб