За даними The Telegraph, вересень 2024 року став найсмертоноснішим місяцем для російської армії з початку вторгнення в Україну. Окупант втрачає понад тисячу солдатів на добу.

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Скільки окупантів та їхньої техніки було ліквідовано

особового складу – близько 666340 (+1140) осіб,

танків – 8953 (+8) од,

бойових броньованих машин – 17800 (+35) од,

артилерійських систем – 19322 (+59) од,

РСЗВ – 1229 (+4) од,

засоби ППО – 76 (+3) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),

крилаті ракети – 2619 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,

спеціальна техніка – 3396 (+10)

Втрати ворога станом на 11 жовтня / Фото Генштаб