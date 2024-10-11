За даними The Telegraph, вересень 2024 року став найсмертоноснішим місяцем для російської армії з початку вторгнення в Україну. Окупант втрачає понад тисячу солдатів на добу.
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Скільки окупантів та їхньої техніки було ліквідовано
- особового складу – близько 666340 (+1140) осіб,
- танків – 8953 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 17800 (+35) од,
- артилерійських систем – 19322 (+59) од,
- РСЗВ – 1229 (+4) од,
- засоби ППО – 76 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
- крилаті ракети – 2619 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
- спеціальна техніка – 3396 (+10)
Втрати ворога станом на 11 жовтня / Фото Генштаб