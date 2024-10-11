Як пише ISW, російській війська продовжували активні бойові дії у Курській області. А також мали підтверджені просування у Харківській та Донецькій областях України.

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Українські операції в Росії

10 жовтня українські війська продовжували наступальні дії в Глушківському районі Курської області та на головному українському виступі біля Кореневого, але нема підтверджень просування в цих районах. Натомість російські війська просунулися до головного українського виступу.

Схід України

9 і 10 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Росіяни також просунулися на схід від Куп’янська, на півночі Петропавлівки та на південний захід від Котлярівки.

Російські джерела значною мірою заперечували нещодавні заяви про просування росіян у сіверському напрямку. Зокрема, росіяни захопили не все Верхньокам’янське, а російський прапор на околиці Григорівки не фіксує міцної позиції піхоти.

Також росіяни незначно просунулися на північ від Часового Яру. Вони продовжували наземні атаки в межах району каналу, біля Міньківки та Оріхово-Василівки та інших населених пунктів поблизу.

Яка зараз ситуація на фронті / Дивіться карти ISW

Українські сили нещодавно відбили деякі позиції в межах і на південь від Торецька. Геолокаційні кадри 9 і 10 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на північ від Неліпівки. А проте російські війська продовжували наземні атаки навколо Торецька.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, на схід від Селидового і вздовж залізничної лінії. Росіяни також атакували поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисика, Сухого Яру, Калинового, Гірника, Новоселидівки та Цукуриного.

Також 10 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але змін на лінії фронту не було. Натомість геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися на північний схід від Водяного та продовжували наземні атаки на південний захід від Донецька поблизу Катеринівки, Костянтинівки, Антонівки, Богоявленка, Вугледара та Максимільянівки.

Південь України

Російські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, серед них і поблизу Роботиного та біля Малої Токмачки, але жодного підтвердженого просування не зробили. Так само і на Херсонському напрямку.