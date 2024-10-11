Как пишет ISW, российские войска продолжали активные боевые действия в Курской области. А также имели подтвержденные продвижения в Харьковской и Донецкой областях Украины.

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Украинские операции в России

10 октября украинские войска продолжали наступательные действия в Глушковском районе Курской области и на главном украинском выступе у Кореневого, но нет подтверждений продвижения в этих районах. Однако российские войска продвинулись к главному украинскому выступу.

Восток Украины

9 и 10 октября российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Россияне также продвинулись на восток от Купянска, на севере Петропавловки и на юго-запад от Котляровки.

Российские источники в значительной степени отрицали недавние заявления о продвижении россиян в северском направлении. В частности, россияне захватили не все Верхнекаменское, а российский флаг на окраине Григорьевки не фиксирует прочной позиции пехоты.

Также россияне незначительно продвинулись на север от Часового Яра. Они продолжали наземные атаки в пределах района канала, у Миньковки и Орехово-Васильевки и других населенных пунктов поблизости.

Какая сейчас ситуация на фронте / Смотрите карты ISW

Украинские силы недавно отбили некоторые позиции в пределах и к югу от Торецка. Геолокационные кадры 9 и 10 октября показывают, что ВСУ продвинулись на север от Нелиповки. Тем не менее российские войска продолжали наземные атаки вокруг Торецка.

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, к востоку от Селидово и вдоль железнодорожной линии. Россияне также атаковали вблизи Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисика, Сухого Яра, Калинового, Горняка, Новоселидовки и Цукурино.

Также 10 октября российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка, но изменений на линии фронта не было. Однако геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись на северо-восток от Водяного и продолжали наземные атаки на юго-запад от Донецка вблизи Катериновки, Константиновки, Антоновки, Богоявленко, Угледара и Максимильяновки.

Юг Украины

Российские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, среди них и вблизи Роботино и возле Малой Токмачки, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Так же и на Херсонском направлении.