Об этом сообщает в телеграм-канале DeepState. Соответствующую информацию там обнародовали поздно вечером в четверг, 10 октября.

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На Курщине враг продавил левый фланг Сил обороны

В DeepState указали, что сегодня был "крайне ужасный" день в районе Новоивановки. Отмечается, что в бой пришлось вступать артиллеристам и дронщикам. "Враг за последнее время стянул немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и достигли тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

Там указали, что сейчас противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Аналитики подчеркнули, что "сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее".

Курская операция – это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать, а не надеяться, что враг будет и в дальнейшем д***лом,

– резюмировали в DeepState.



Россияне продавили левый фланг Курской группировки ВСУ / Карта DeepState