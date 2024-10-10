Об этом пишет издание The Telegraph. Это происходит, поскольку армия страны-агрессора должна идти в штурмы на многих направлениях фронта.

К теме Более 1000 военных, сотни единиц техники: потери врага 9 октября

Что было с потерями у врага в сентябре

В разведке Великобритании 7 октября заявили, что сентябрь стал самым смертоносным месяцем для России с начала войны в Украине, сообщила в понедельник. Так, средний уровень потерь российской армии вырос до 1 271 солдата убитыми или тяжело ранеными в сутки.

До этого самый высокий показатель суточных потерь среди оккупантов был в мае 2024 года. Тогда в среднем было убито или ранено 1 262 российских военных.

В то же время сентябрь стал пятым месяцем подряд, когда потери российских войск превышают тысячу солдат в сутки.

Аналитики связывают значительное количество жертв с применением Россией тактики массовых пехотных атак, которую обычно называют "мясной волной", предусматривающей развертывание больших групп солдат для штурма украинских оборонительных позиций.

В британском Минобороны также утверждают, что повышение количества потерь с мая 2024 года почти наверняка связано с расширением зоны боевых действий на Харьковскую и Курскую области и повышением интенсивности вдоль линии фронта.

По данным Министерства обороны Великобритании, Россия понесла почти 650 000 военных потерь с начала вторжения в феврале 2022 года. В отчете отмечается, что потери России составляли в среднем от 172 до 559 солдат в день в течение 2022 года, а затем увеличились до 967 единиц военных в 2023 году.