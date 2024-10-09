Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте в Украине 1 150 единиц личного состава.

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Какие потери врага на войне

  • личного состава – 664 120 (+1150) человек;
  • танков – 8944 (+4);
  • боевых бронированных машин – 17 751 (+11);
  • артиллерийских систем – 19222 (+19);
  • РСЗВ – 1223 (+0);
  • средства ПВО – 973 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 718 (+31);
  • крылатые ракеты – 2 618 (+0);
  • корабли /катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26240 (+55);
  • специальная техника – 3 385 (+12).

Потери врага 9 октября 2024 года
Потери врага 9 октября 2024 года

Кстати, Россия российские военные самостоятельно сбили собственный дрон "Охотник", однако хотели это скрыть и выпустили "Искандер".