Об этом сообщает Forbes. Сбитие С-70 "Охотник" может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

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Оккупанты ликвидировали собственный дрон

По данным издания, после падения дрона российские военные сразу же нанесли удар ракетой "Искандер" на место происшествия. Целью этого было уничтожение обломков. Как сообщает Forbes, существуют несколько причин, по которым Россия стремилась помешать Западу получить доступ к фрагментам беспилотника для изучения.

Эти ракеты дефицитные и дорогие, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины свидетельствует, что это была высокоприоритетная цель,

– сказано в публикации.

Несмотря на попытки россиян уничтожить доказательства, украинской стороне удалось изъять ключевые компоненты беспилотника С-70 для дальнейшего анализа. Из обломков можно получить важную информацию, которая, вероятно, сведет на нет способность С-70 к обеспечению своей скрытности, что сделает эти дроны менее эффективными.

Важно! Теперь Запад получит возможность понять принципы работы беспилотника С-70 "Охотник" и, таким образом, получить представление о методах борьбы с российским истребителем Су-57.

Еще одним из возможных объяснений, почему Россия стремилась уничтожить обломки своего дрона "Искандером", является желание скрыть свою ложь относительно достижений в области малозаметности.

"Учитывая российскую культуру, вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках... Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не "стелс". И узнают они это, прочитав в СМИ", – добавили в журнале.