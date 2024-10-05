Какие же версии того, что произошло под Константиновкой, информирует 24 Канал.

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Версия №1 – ВСУ сбили истребитель Су-25 или Су-34

Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов сообщил Общественному, что самолет сбили украинские военные.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор – повреждено несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", – рассказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко тоже написал у себя в телеграмме, что украинские

войска уничтожили российский Су-34. Правда, впоследствии добавил, что, возможно, это был БПЛА "Охотник". По его словам, продолжается анализ обломков.

Момент сбития цели под Константиновкой: видео

Версия №2 – цель сбита в результате "дружественного огня"

"РБ-Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны пишет, что воздушная цель была сбита не украинскими военными, а в результате так называемого "дружественного огня".

"Что это за цель – Су-25 или Су-34 (как утверждалось в пабликах) – подробностей не было. На других видео также видно, что в небе было два объекта, и тот, что шел позади, вероятно, ракетой сбил объект перед собой", –сообщил источник.

Версия №3 – россияне потеряли дрон "Охотник"

Российские пропагандистские каналы активно пишут о сбитии именно ударного БпЛА С-70 "Охотник". Версия россиян – неудачные испытания. Мол, оператор потерял контроль над дроном и поступила команда сбить беспилотник, чтобы "уникальная разработка не попала в украинские руки". Эта версия является достаточно традиционной и характерной для российских пропагандистов. Ее уже раскритиковали в украинской сети.

"БпЛА "Охотник" или "Сами строим, сами сбиваем. Врагам назло", – иронично написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Что известно о дроне "Охотник"

По данным Defense Express, россияне действительно могли впервые потерять новейший беспилотник летательного аппарата С-70 "Охотник". И, как отметили аналитики, дрон действительно у россиян редкий – "существует в единичных экземплярах".



Российский дрон "Охотник" / Фото из телеграмм-каналов

О потере редкого беспилотника сообщил и российский канал Fighterbomber. Там конечно, пытались это подать максимально в выгодном для себя свете. Мол, сбили только дрон и вообще Россия уже массово применяет как "Орион", так и "Охотник", якобы неуязвимые перед средствами ПВО.

Первый полет уникального дрона "Охотник" был осуществлен в августе 2019 года. Он длился более 20 минут на высоте около 600 метров.

Справочно. С-70 "Охотник" по характеристикам – достаточно габаритный летательный аппарат, с длиной фюзеляжа 14 метров и размахом крыла 19 метров, взлетная масса которого составляет 25 тонн, в частности боевая нагрузка – до 3 тонн.



Место падения обломков цели / Фото "Радио Свободы"

Какие есть комментарии и официальные заявления

Украинская правда со ссылкой на источники в Воздушных силах пишет, что летательный аппарат сбили российские войска.

Важно отметили, что официально украинское военное командование пока не сообщало о сбитии воздушной цели в Донецкой области 5 октября.

Относительно официальных комментариев, начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин только сообщил, что на территории Константиновской громады упал летательный аппарат.

"В результате падения обломков в частном секторе возник пожар, повреждены частные дома. Тип аппарата и детали падения устанавливаем. На месте работают правоохранители и ГСЧС. Предварительно - без пострадавших", – говорится в сообщении.

Он также предоставил фото с места падения обломков с характерной для российской авиации красной звездой и последствия падения цели – поврежденные частные дома.



Российская звезда на сбитой цели / Фото ОВА