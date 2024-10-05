Які ж версії того, що сталось під Констянтинівкою, інформує 24 Канал.

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Версія №1 – ЗСУ збили винищувач Су-25 або Су-34

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив Суспільному, що літак збили українські військові.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджено кілька приватних будинків. Жертв або постраждалих від цієї події немає", – розповів він.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко теж написав у себе в телеграмі, що українські війська знищили російський Су-34. Щоправда, згодом додав, що, можливо, це був БПЛА "Мисливець". За його словами, триває аналіз уламків.

Момент збиття цілі під Констянтинівкою: відео

Версія №2 – ціль збито унаслідок "дружнього вогню"

"РБ-Україна" з посиланням на джерело в Силах оборони пише, що повітряна ціль була збита не українськими військовими, а в результаті так званого "дружнього вогню".

"Що це за ціль – Су-25 чи Су-34 (як стверджувалося в пабліках) – подробиць не було. На інших відео також видно, що в небі було два об'єкти, і той, що йшов позаду, ймовірно, ракетою збив об'єкт перед собою", –повідомило джерело.

Версія №3 – росіяни втратили дрон "Мисливець"

Російські пропагандистські канали активно пишуть про збиття саме ударного БпЛА С-70 "Мисливець". Версія росіян – невдалі випробування. Мовляв, оператор втратив контроль над дроном і надійшла команда збити безпілотник, щоб "унікальна розробка не потрапила в українські руки". Ця версія є досить традиційною та характерною для російських пропагандистів. Її вже розкритикували в українській мережі.

"БпЛА "Мисливець" або "Самі будуємо, самі збиваємо. Ворогам на зло", – іронічно написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що відомо про дрон "Мисливець"

За даними Defense Express, росіяни дійсно могли вперше втратити новітній безпілотник літального апарату С-70 "Мисливець". І, як зазначили аналітики, дрон дійсно у росіян рідкісний – "існує у поодиноких екземплярах".



Російський дрон "Мисливець" / Фото з телеграм-каналів

Про втрату рідкісного безпілотника повідомив і російський канал Fighterbomber. Там звісно, намагались це подати максимально у вигідному для себе світлі. Мовляв, збили лише дрон і взагалі Росія вже масово застосовує як "Оріон", так і "Мисливець", нібито невразливі перед засобами ППО.

Перший політ унікального дрона "Мисливець" був здійснений у серпні 2019 року. Вні тривав понад 20 хвилин на висоті близько 600 метрів.

Довідково. С-70 "Мисливець" за характеристиками – досить габаритний літальний апарат, з довжиною фюзеляжу 14 метрів та розмахом крила 19 метрів, злітна маса якого складає 25 тонн, зокрема бойове навантаження – до 3 тонн.



Місце падіння уламків цілі / Фото "Радіо Свободи"

Які є коментарі і офіційні заяви

Українська правда з посиланням на джерела в Повітряних силах пише, що літальний апарат збили російські війська.

Важливо зазначили, що офіційно українське військове командування наразі не повідомляло про збиття повітряної цілі на Донеччині 5 жовтня.

Щодо офіційних коментарів, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін лише повідомив, що на території Костянтинівської громади впав літальний апарат.

"Внаслідок падіння уламків у приватному секторі виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки. Тип апарату та деталі падіння встановлюємо. На місці працюють правоохоронці та ДСНС. Попередньо — без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Він також жодав фото з місця падіння уламків із характерною для російської авіації червоною зіркою та наслідки падіння цілі – пошкоджені приватні будинки.



Російська зірка на збитій цілі / Фото ОВА