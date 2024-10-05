Если информация о сбитии беспилотника подтвердится, что это будет первым случаем уничтожения этой "вундервафли". Что известно о российском "Охотнике", передает 24 Канал.

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Российский самолет или все же БпЛА С-70 "Охотник"?

В субботу, 5 октября, в небе возле Константиновки Донецкой области в результате воздушного боя был сбит неизвестный летательный объект. Сначала тиражировалось, что это российский Су-25, или даже Су-34/35. Однако, вероятнее всего ВСУ ликвидировали новейший тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник".

Также есть альтернативная версия – сбития БПЛА "Охотник". Окончательно станет понятно после исследования обломков,

– пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Версию со сбиванием "Охотника" распространяют и российские пропагандисты, выдавая это за настоящую победу – ведь уничтожили же не самолет, а всего лишь дрон. Еще и пишут, что это следует воспринимать как то, что Россия начала массово использовать ударные БпЛА "Иноходец" и "Охотник", что "недоступны ПВО".

Сбитый российский объект в Донецкой области: смотрите видео

Серийное производство "Охотника"

Как можно заметить, распиаренности С-70 "Охотник" можно позавидовать. Однако существует этот ударный БпЛА в единичных экземплярах. Из открытых источников известно, что у России есть всего три прототипа таких дронов – вероятно, уже два. Еще три строятся.

Размеры дрона С-70 "Охотник" / фото российских СМИ

Разработка "Охотника" велась еще с 2009 года. Первое испытание дрона состоялось еще в 2018 году, а через год состоялся первый полет. Россияне неоднократно переносили серийное производство этих беспилотников "на потом". Однако стоит заметить, если в прошлом году враг заявил о начале серийного производства в 2025 году, то уже в этом году обещал начать его во втором полугодии 2024-го.

Характеристики и цена БпЛА С-70 "Охотник"

Длина фюзеляжа: 14 метров

Размах крыла: 19 метров

Боевая нагрузка: 2,8 тонны, по другим данным – до 7-8 тонн

Взлетная масса БпЛА: 25 тонн

Максимальная скорость: 1400 километров в час на минимальной высоте

Практический потолок: 18 000 метров

Дальность полета: 6000 километров

Согласно плану разработчиков, "Охотник" должен иметь возможность нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Кроме этого, враг отмечает, что ударный беспилотников будет использоваться для атак по объектам без захода в зону действия систем противовоздушной обороны пилотируемых самолетов.

Российский БпЛА С-70 "Охотник" в небе / фото российских СМИ

По данным из сети, цена одного такого дрона составляет более одного миллиарда рублей, то есть около 7,3 миллиона долларов. Для сравнения – российский Су-25 стоит около 11 миллионов рублей. Поэтому в любом случае, цель довольно "жирная".