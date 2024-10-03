Война, которую против нас ведет Россия, показывает истинное лицо россиян. Оккупанты не ценят жизнь личного состава, о чем свидетельствуют десятки тысяч ликвидированных в боях за такие города, как, например, Бахмут и Авдеевка. Кроме того, известны случаи, когда россияне под дулом автоматов отправляют бойцов в штурмы и если те отказываются атаковать позиции Сил обороны – расстреливают.

Источники 24 Канала поделились историей 2-го батальона 2-й штурмовой роты 272-го мотострелкового полка, который находится в составе 47-й танковой дивизии. Сейчас родственники захватчиков, которые были в составе этого подразделения, поднимают скандал из-за того, что оккупантов расстреливал инструктор бригады.

А речь идет о захватчике Евгения Федотова с псевдонимом "Енот" – он лично расстреливал раненых оккупантов и в итоге получил пулю в затылок от своих.

Эта показательная история является еще одной иллюстрацией того, на сколько ценна жизнь для россиян. Почему "Енот" уничтожал своих и как на это реагируют родственники "обнуленных" – читайте в материале.

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Вместо эвакуации – расстрел

Батальон на фронте понес серьезные потери – много раненых и еще больше погибших и пропавших без вести. По словам оккупантов, которые служат в батальоне, раненых отправляют якобы в госпитали во временно оккупированный Луганск, Валуйки в Белгородской области и Тарасовку Московской области.

Многие оккупанты "пропали без вести" на пути из эвакуации в госпиталь. Поэтому родственники захватчиков начали искать причину такого "исчезновения". И ею оказался инструктор батальона Евгений Федотов, он же "Енот", потому что именно он отвечал за эвакуацию раненых.

И "Енот" занимался эвакуацией формально, потому что если оккупант получал ранения и отказывался дальше идти в штурм без оказания медицинской помощи, то инструктор просто расстреливал его. Также среди его методов был подрыв эвакуационных авто. И все эти прецеденты стали известными только из-за того, что одному оккупанту, которого "Енот" пытался убить, удалось выжить. Теперь же он дает показания российской прокуратуре обо всем, что произошло.

Когда же стало известно, что произошла утечка информации, в батальоне началась "зачистка" всех, кто знал о расстрелах. А родные захватчиков, которые узнали, что "пропали без вести" оккупанты именно после эвакуации, которую организовал инструктор Федотов.

Как "Енот" получил свою пулю

Родственники пытались самостоятельно узнать о том, что же происходит в батальоне, в результате чего они выяснили, что и сам "Енот" уже наслаждается песнями Иосифа Кобзона – 2 сентября его убили выстрелом в затылок. Это случилось во время очередной эвакуации, когда он планировал расстрелять раненых – один из захватчиков осознавая свою обреченность выстрелил в инструктора. Об этом рассказала бывшая жена "Енота", которая возмущается тому, как "свои" могли убить.

А вот родственников убитых "Енотом" оккупантов изрядно удивил тот факт, что убитый, который имел государственные награды, получил посмертно еще одну.

"Енота" застрелили 2 сентября / Скриншоты

И все же, вопросом остается то, кто же отдавал приказы "Еноту" расстреливать раненых – среди подозреваемых как и командир отделения "Лезгина", так и высшее руководство бригады.

Отдавал ли приказы на расстрел "Легзина" – неизвестно, однако родственники оккупантов говорят точно, что он игнорировал тот факт, что некоторые захватчики уже ликвидированы и убеждал родственников, что они живы и здоровы. Хотя для некоторых родственников это было выгодно, ведь боевые выплаты дальше приходили, поскольку официально захватчики были живы, а фактически – не очень.

Реакция родственников оккупантов на события в батальоне / Скриншоты

Так что по "пропавшим без вести"?

И все же, хоть "Енота" застрелили, и его, в отличие от других, похоронили, а вот большинство тех, кто стал жертвой инструктора, до сих пор ищут родственники. Поэтому они пытаются узнать хоть что-то у руководства воинской части 36994, однако там говорить не намерены.

Также родственники, которые знают, что произошло с их бойцами, начали писать официальные письма для расследования инцидента в военную прокуратуру. Жена одного из расстрелянных бойцов, "Гуни", Евгения Гуменюка, Виктория Севгеева, прислала пример письма, которое она разослала всем родственникам, у которых пропали без вести их бойцы, чтобы коллективно подать заявления в военную прокуратуру.

Россияне ищут своих родных / Скриншоты

Ценность жизни в российской армии

Зачем же то ли командиру отделения, то ли руководству бригады отдавать приказы на расстрел раненых? Стоит отметить, что речь идет именно о тех, кто получив ранения отказывался дальше идти в штурм – то есть для командования они становятся хламом. И, очевидно, для самой России тоже – лечение, выплаты, льготы и тому подобное.

Поэтому проще очертить только единственный путь для россиянина в оккупационной армии – идти в штурм, потому что дороги назад нет. Даже если уже истекаешь кровью. Как только остановишься – тебе в спину выстрелят свои же.

Россия за время полномасштабной войны доказала, что для нее жизнь не имеет абсолютной ценности – будь то жизнь собственных граждан или граждан страны, которая стала жертвой нападения. Врага не интересуют люди, а интересуют цели – сколько бы жизней они не стоили. Если надо положить сотню солдат, чтобы захватить позицию, – россияне сделают это, а им на замену привезут новых, которых ждет такая же судьба.