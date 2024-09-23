На войне против Украины россияне отличились прежде всего тотальным равнодушием к живой силе. Да что говорить, за более чем 2 года большой войны враг показал, что готов уничтожать не только чужие народы, но и свой – об этом ярче всего свидетельствуют удары по селам и городам российского приграничья, которые осуществляет вражеская армия, или авиаудары по городу Суджа, где до сих пор живут тысячи россиян.

Россия живет в реальности, где всем взаимно наплевать на судьбу друг друга. Одним из примеров является 19-летний Владислав Наумов – оккупант из частной военной компании секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу – "Шторм Z". Из-за классической российской семейной драмы он совершил первую большую ошибку в своей жизни, из-за которой попал за решетку. Вторую – решив подписать контракт и пойти на войну против Украины.

Историей Владислава поделились источники 24 Канала. Как оккупант попал на фронт и что теперь думает о войне – читайте в материале.

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Быстрый заработок закончился криминалом

Владислав – самый младший из 4 детей в семье, у него есть сестра, которая живет в Екатеринбурге, и еще два брата. До 16 лет жил с мамой, пока не появился ее новый любовник – отчим Владислава. Классическая российская драма получила не менее классическое продолжение – парню пришлось бежать из дома на фоне постоянных конфликтов с новым маминым мужем. Сейчас оккупант рассказывает, что тогда ему приходилось ночевать в компьютерных клубах и иногда у друзей.

Тогда же он нашел работу и работал промоутером, но заработанных денег ему не хватало. Поэтому когда однажды ему написали с предложением серьезного заработка – он согласился. Так 16-летний Владислав стал наркокурьером.

Мне написали в ВКонтакте с предложением заработать большие деньги за распространение наркотических веществ. Я ознакомился с информацией и согласился. Проработал, распространяя закладки, где-то два месяца, зарабатывал около 300 000 (рублей – 24 Канал),

– рассказывает оккупант.

"Карьера" Владислава закончилась тем, что его поймали силовики, допросили и отвезли домой – против него возбудили уголовное дело, но не взяли под арест. Поэтому будучи под следствием он окончил школу, но в 2023 году суд вынес приговор в виде лишения свободы. Так будущий оккупант оказался в тюрьме.

Из тюрьмы – на фронт

Теперь оккупант жалуется, ведь, по его словам, за те 2 года в жизни у него только все начало налаживаться, и тут вдруг – тюрьма.

Только все наладилось в жизни и мне не надо было разбрасывать наркотики. Я вроде все осознал, но было уже поздно – меня посадили,

– жалуется оккупант.

Владислав говорит, что в тюрьме отбывал свой срок "спокойно", работал сапожником и ему даже за это платили деньги, которые он посылал маме. Но даже несмотря на это, почему-то захватчику было "трудно", поэтому он решил подписать контракт и пойти убивать украинцев – поняв одну ошибку своего прошлого, он сразу же решил совершить еще одну.

По словам оккупанта, его мама плакала, когда узнала о решении сына, но никак не отговаривала – только волновалась. То, что ее сын хочет стать убийцей, – ее не обходило. Только сестра сказала ему, что он дурак.

Владислав говорит, что у него были три причины подписать контракт:

он устал от тюрьмы, в которую попал только в прошлом году;

в "Шторме" предлагали большие деньги;

хотел "общаться с мамой", чтобы она гордилась тем, что он пошел убивать украинцев.

Мама, я жалею, что подписал контракт. Я просто молод и не знал, куда я еду. Не подумал и сделал это. Я очень волнуюсь за тебя и из-за того, что ты плачешь, что волнуешься за меня. Я снова наломал дров,

– обращается к матери оккупант.

История оккупанта Владислава Наумова: смотрите видео

Мораль истории оккупанта

Заключенные россияне еще в 2022 году стали источником живой силы для российских частных военных компаний. Сначала полный карт-бланш в свое время получил "повар Путина" Евгений Пригожин, который вербовал осужденных за преступления разной степени тяжести, обещая помилование в обмен на участие в войне. И десятки тысяч заключенных этим воспользовались – абсолютное большинство погибло в боях за Бахмут.

Когда Пригожин впал в немилость, вербовку заключенных начала осуществлять частная военная компания Сергея Шойгу. К слову, сама история Владислава, который пополнил ряды наемников, довольно интересная. 2 года, находясь под следствием, он не был арестован, что указывало на то, что отделаться он может легким наказанием. Однако судебная система России заинтересована в увеличении количества заключенных, которых легче убедить стать наемниками. Вероятно, именно поэтому Владислава и отправили за решетку.

И только такие, как Владислав, не учитывают одного важного момента: очень часто хищник становится жертвой, а тот, кто пришел убивать, – сам под угрозой. И осознают они это только тогда, когда непосредственно с этим сталкиваются.