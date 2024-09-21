Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев, заметив, что России безразлично на чеченцев в плену. Между тем никто из их родных не имеет смелости заявить о своем недовольстве.

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Почему в России не вспоминают о пленных чеченцах

По словам общественного деятеля, сколько бы чеченцев не находилось в плену ВСУ, в Чечне нет ни одного человека, который бы открыто сказал, что он этим недоволен и хочет немедленного обмена своего родного или близкого человека.

Чеченская Республика Ичкерия сейчас находится в таком пониженном состоянии, что даже, если бы украинские войска расстреляли пленных чеченцев, ни одна семья не выразит публично свое недовольство.

В некоторых случаях родные даже могут бояться требовать от властей, чтобы им передали тело погибшего. Ситуация сегодня в Чечне в ужасном положении,

– отметил Ломаев.

По его мнению, Алаудинов сейчас находится в состоянии, когда ему нужно оправдывать любые действия России и российской армии. Он вынужден сохранить образ страшного и грозного кадыровца, который был создан еще десять лет назад российской пропагандой.

Однако чеченцы, которые только понимают, что вскоре им будет нужно встретиться с украинской армией, сразу убегают,

– отметил общественный деятель.

Ломаев объяснил, что ранее российская система создала образ и самих чеченских военных, которые были России ценными и их можно было бы обменять на пленных ВСУ. Однако сейчас Россия имеет другую стратегию – она выдвигает определенные претензии Чечне и говорит, почему это они должны вне очереди обменивать украинских военных на чеченцев.

"Алаудинов боится потерять свою должность, которая сохраняет ему жизнь и держит на расстоянии от Кадырова. Поэтому он сейчас должен постараться вызвать гордость и заставить чеченцев, которые сейчас находятся в плену поддержать миф", – добавил общественный деятель.

К слову, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что сейчас у Украины стоит четкая задача по чеченцам – возвращать всех на территорию России, в частности в Чечню. Заявления Алаудинова о том, что Россия не собирается возвращать уроженцев Чечни он назвал ложью.