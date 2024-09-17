Кроме того, он призвал пленных "сделать все, чтобы их убили". Таким образом Алаудинов признал, что в украинском плену есть ахматовцы. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, почему вообще появилось такое обращение.

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Будет ли освобождать Россия из плена кадыровцев

Это скорее вынужденная мера, как призыв к тому, чтобы стабилизировать ситуацию среди рядов "Ахамата", в частности тех, которые выполняют задачи в Курской области,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Сейчас противник попал в ситуацию, когда кадыровцы массово сдались в плен. Однако в отношении их стоит четкая задача – возвращать всех на территорию России, в частности в Чечню.

Все, что сказал Алаудинов это пиз**ож чистой воды,

– сказал Федоренко.

Теперь в руках украинской власти оказался максимально возможный инструмент для возвращения украинцев разных должностей и званий, которые находятся в плену. Ведь во время последнего обмена вернулись и Герои Украины.

К слову, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что заявление командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, является правдой и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова.

Для того чтобы остановить паническую волну сдачи в плен российских солдат, командир "Ахмата" вышел с таким заявлением. Однако кадыровцы будут и в дальнейшем в приоритете во время обменов пленными, по сравнению с российскими регулярными войсками, или с представителями частных военной компании.

В то же время глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев сообщил, чеченцы, которые впоследствии будут заниматься освобождением Ичкерии от российского режима, отказываются воевать против украинцев.