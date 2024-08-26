Апти Алаудинов недавно призвал российских матерей отправлять своих детей воевать против Украины. И осудил тех, кто откровенно говорил, что солдаты срочной службы молодые и не имеют опыта. Мол, здесь враг у ворот, а вы говорите, что они дети.

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Российский солдат честно рассказал о боях на Курщине

Я просидел в засаде две недели. Две недели ничего не было, ни воды, ничего у нас не было. Вокруг нас были трупы, трупы срочников, мобилизованных трупы, трупы контрактников, деды лежат. Ни одного ахматовца я не видел. Вы просто поджали хвост и ***нули оттуда, в принципе, как вы делаете это обычно. А потом вы кричите "Ахмат сила" и тому подобное. Где ваша сила, где ваш "Ахмат"?

– риторически спросил мужчина.

Интересно, что Данилин воевал на Курском направлении. Поэтому и спросил с кадыровцев и их командира Апти Алаудинова. Последний вдохновенно врал, что все под контролем, ситуацию стабилизировали, противника уничтожаем. Тем временем ВСУ двигались все дальше и дальше, а "Ахмат" просто мародерствовал.

Правда об "Ахмате" от россиянина: смотрите видео

"Срочники ничего не должны, они должны пройти срочную службу и вернуться домой. И отнюдь не воевать за вас, за то, что вы получаете за них медали, за то, что вы получаете награды за тех, кого уже нет. Те, кто лежит и гниет там", – эмоционально сказал Александр Данилин.

В "Хочу жить" сыронизировали: хоть у кого-то на огромную Россию хватило смелости сказать правду и вступиться за 18-летних срочников. А еще предположили, что солдата могут похитить и заставить записывать извинения на камеру под угрозой расправы.

Важно! Российские солдаты могут сохранить себе жизнь и сдаться в плен, написав в телеграм-бот, позвонив на +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) или написав в Telegram или WhatsApp +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.