В воскресенье, 15 сентября, командир "Ахмата" Апти Алаудинов высказался о своих пленных побратимах. Он отказался бороться за освобождение "ахматовцев".

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"Ахмат" отказывается от своих бойцов

Апти Алаудинов в новом обращении заявил, что не будет вытаскивать из украинского плена чеченцев, которые сдались добровольно.

Насколько должна быть велика ваша ошибка, если вы считаете, что я стал бы просить или что-то делать, чтобы вас вытащить из плена. Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девушки в плен, как вы собираетесь вообще жить,

– говорит командир "Ахмата".

По его словам, пленным чеченцам следует совершить самоубийство, чтобы "остаться мужчинами". Алаудинов посоветовал таким мужчинам "взять что-нибудь, ручку или гвоздь" и "наброситься на кого-то", чтобы их убили.

"Автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И возникает вопрос: "Почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена?" – говорит кадыровец.

Напомним, что в начале операции в плен удалось взять около сотни срочников всего за неделю. Как рассказали военные аналитики, когда российские призывники попытались отступить, по ним открыли огонь кадыровцы. Поэтому они вернулись к врагу и сдались.