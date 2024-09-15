В частности, только за последние три дня в Украине произошло два обмена пленными. С начала боевых действий в Курской области – уже. За это время домой удалось вернуть 267 гражданина, среди которых впервые за более чем год были бойцы "Азова".

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Обмен пленными между Украиной и Россией

Украинская операция в Курской области, похоже, способствовала краткосрочному эффекту увеличения стимулов для России участвовать в обмене военнопленными

В субботу, 14 сентября, Россия вернула Украине 103 пленных, в том числе военных, которые защищали "Азовсталь", служащих Нацполиции и Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта Украины и других украинских защитников. Зато Москва получила захваченных в Курской области военных, что, вероятно, были солдатами срочной службы.

Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что операция под Курском усилила переговорный потенциал Украины по обмену пленными с Россией, после того, как Кремль последовательно отвергал попытки Украины вести переговоры об обмене пленными,

– пишут аналитики.

Частота обменов пленными между Украиной и Россией значительно возросла после начала операции украинских войск в Курской области 6 августа, когда обе стороны обменяли всего по 267 пленных во время трех отдельных обменов.

Россия и Украина провели только три других обмена пленными, которые охватили примерно 405 украинских военнопленных и 423 российских военнопленных, в период с 1 января по 6 августа 2024 года.