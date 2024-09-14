Срочники пробыли в плену около месяца. На вопрос украинских спецслужб, почему их так быстро поменяли, они ответили: наверное, потому, что мы солдаты срочной службы, а 30 дней достаточно, чтобы принять решение об обмене. Мол, российские власти опомнились. Но им нечего было ответить на то, почему украинцев не меняют по три года, особенно "Азов".

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Кого Украина отправила в Россию из плена

147 военнопленных ВС РФ с Курского направления отправились домой в рамках двухдневного обмена. 93 из 147 обменянных родственники разыскали через проект "Хочу найти", получив подтверждение о пребывании в плену. Со многими из них родные даже успели поговорить по телефону благодаря консультантам из общественного движения по поиску и возвращению домой военных армии РФ "Наш Выход",

– говорится в сообщении.

Большинство солдат, попавших на обмен, – срочники 488 мотострелкового полка, военная часть 12721 (город Клинцы). Они провели в плену около 32 дней.

Военнопленные россияне / Фото "Хочу найти"

Эти бойцы молодые, их средний возраст – 25. Большинство моложе 22 лет, а самому молодому всего 18.

"Это как раз то подразделение, командование которого отправило срочников на передовую, а само сбежало в Курск и оттуда отправляло приказы стоять насмерть", – акцентируют в "Хочу найти".

Курские военнопленные, которых отправили домой / Фото "Хочу найти"

Откуда родом срочники, которых вернули в Россию 13 – 14 сентября:

Курская область – 15 человек;

Северная Осетия – 15 человек;

Республика Коми – 12 человек;

Кабардино-Балкарская Республика – 7 человек;

Тюменская область – 8 человек;

Республика Дагестан – 7 человек.

Большинство указанных регионов далеки от Москвы, что в очередной раз подтверждает: за центральную власть воюют регионы. Фамилия самого молодого военнопленного тоже не русская – его зовут Лев Иодикис.

Важно! Чтобы оставить заявку на поиск пропавшего без вести военнослужащего российской армии в Украине, воспользуйтесь телеграм-ботом проекта "Хочу найти".