У неділю, 15 вересня, командир "Ахмату" Апті Алаудінов висловився про своїх полонених побратимів. Він відмовився боротися за звільнення "ахматівців".

Дивіться також Від Русі – до володінь Мазепи та УНР: чому Курщина має давні історичні зв’язки з Україною

"Ахмат" відмовляється від своїх бійців

Апті Алаудінов у новому зверненні заявив, що не витягуватиме з українського полону чеченців, які здалися добровільно.

Наскільки має бути велика ваша помилка, якщо ви вважаєте, що я став би просити чи щось робити, щоб вас витягти з полону. Я вас взагалі ніяк не поважаю. Я не вважаю, що ви заслуговуєте навіть життя. Тому що мене дивує, як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи і здалися як дівчата в полон, як ви збираєтеся взагалі жити,

– каже командир "Ахмату".

За його словами, полоненим чеченцям слід вчинити самогубство, щоб "залишитися чоловіками". Алаудінов порадив таким чоловікам "взяти що-небудь, ручку чи цвях" і "накинутися на когось", щоб їх убили.

"Автоматично ви підпадаєте під людей, які зійшли зі священного шляху. І постає питання: "Чому ви вважаєте, що після цього вас хтось повинен взагалі витягувати з полону?" – каже кадирівець.

Нагадаємо, що на початку операції у полон вдалося взяти близько сотні строковиків всього за тиждень. Як розповіли військові аналітики, коли російські призовники спробували відступити, по них відкрили вогонь кадирівці. Тому вони повернулися до ворога і здалися.