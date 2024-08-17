Це сталося після того, як по них під час втечі при зіткненні з великим підрозділом армії нашої країни почали стріляти представники чеченських військ. Про це розповів аналітик Sky News Майкл Кларк.

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Деталі взяття у полон росіян у Курській області

Аналітик зауважив, що втекти намагалися солдати 488-го російського стрілецького полку, які здебільшого були строковиками, як раптом кадирівці відкрили по них вогонь, аби зупинити втечу окупантів.

Вони (росіяни – 24 Канал) пішли в інший бік, повернулися до ворога і здалися. Так здалася ціла рота молодих призовників, усі 18 – 19-річні хлопці,

– наголосив Кларк.

За його словами, бої, які наразі тривають на території Росії дуже фрагментарні, у них немає послідовності.

До слова, раніше у Sky News нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення Путін заявив, що призовників не будуть відправляти на передові позиції в Україні. Але в прикордонні неспокійно давно, службу там не можна було вважати тихою тиловою.