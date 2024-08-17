Після того, як стало відомо про велику кількість російських полонених у Курській області, омбудсменка Росії Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем.

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ЗСУ взяли у полон окупантів

Так, бійці 22 ОМБр поділилися кадрами взяття у полон групи противника.

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Захоплення ворожих солдатів: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно нашим воїнам вдалося захопити у полон одразу сотню ворожих солдатів за один раз. Це сталося 14 серпня.

Тоді рота російських військових здалася спецпризначенцям СБУ.

Спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

Згодом очільник СБУ Малюк заявив, що наразі з полоненими працює контррозвідка та слідчі СБУ. Вже після цього українська сторона зможе вести перемовини про їх обмін.

Крім того, він зазначив, що переговорну групу з обміну полоненими з Росією буде розширено. Туди увійдуть, зокрема, представники СБУ, МВС, ЗСУ та інші.