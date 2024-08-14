Про це в етері телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише 24 Канал. Він підкреслив, що розмова була ініційована російською стороною.

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Лубінець обговорив з Москальковою російських полонених

Щодо комунікації з російською стороною. Так, була ініціативна розмова (Москалькової – 24 Канал). Я сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається,

– заявив він.

Він також зазначив, що регулярно інформує МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, триває моніторинг ситуації. За його словами, Україна у будь-який час готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції.

Зауважимо, російські строковики, які служили в Курській області, здалися в полон і вже благають обміняти їх на воїнів полку "Азов". Відео з такими проханнями активно ширяться в мережі, й вже чимало російських військових звернулося до Владіміра Путіна з проханнями обміну.

До слова, днями український президент Володимир Зеленський доручив ГУР, СБУ та МВС представити чітку стратегію повернення українських полонених з Росії. Свої напрацювання ці структури мають представити уже на наступній ставці.