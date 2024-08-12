Про це президент України розповів під час свого вечірнього звернення. За словами Зеленського, цей процес також передбачає активну комунікацію з рідними полонених, передає 24 Канал.

До теми Зеленський вперше підтвердив проведення операцій у Курській області

Що сказав Зеленський про стратегію повернення полонених

У зверненні глава держави подякував кожному українському підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. За словами президента, це принципово для нас – повернути всіх наших людей із російського полону.

І сьогодні на ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – а це ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз,

– сказав український лідер.

Загалом Зеленський пояснив, що він доручив представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній ставці від згаданих структур має бути відповідна доповідь.

У зверненні президент також розкрив мету операцій України у Курській області. За словами Володимира Зеленського операції наших бійців – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових.

До цього український лідер вперше офіційно підтвердив причетність ЗСУ до прориву кордону у Курській області. Президент подякував всім солдатам і командирам за стійкість і рішучі дії.