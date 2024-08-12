Об этом президент Украины рассказал во время своего вечернего обращения. По словам Зеленского, этот процесс также предусматривает активную коммуникацию с родными пленных, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о стратегии возвращения пленных

В обращении глава государства поблагодарил каждое украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. По словам президента, это принципиально для нас – вернуть всех наших людей из российского плена.

И сегодня на ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, – а это ГУР, СБУ и МВД, – максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас,

– сказал украинский лидер.

В общем Зеленский объяснил, что он поручил представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей ставке от упомянутых структур должен быть соответствующий доклад.

В обращении президент также раскрыл цель операций Украины в Курской области. По словам Владимира Зеленского операции наших бойцов – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных.

До этого украинский лидер впервые официально подтвердил причастность ВСУ к прорыву границы в Курской области. Президент поблагодарил всех солдат и командиров за стойкость и решительные действия.