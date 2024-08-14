Відео з такими проханнями активно ширяться в мережі, й вже чимало російських військових звернулося до Владіміра Путіна з проханнями обміну. Втім, офіційно в Кремлі не реагують на такі відео.

До теми З початку доби у полон потрапила сотня росіян, – Сирський про Курщину

Російські військові вкотре благають про обмін

У мережі опублікували нові кадри з полоненими російськими військовими. Як стверджують у дописі, на кадрах – строковики, які служили в Курській області. Це є черговим підтвердженням того, що Кремль відправляє строковиків до відбиття атак у Курській області.

Нині вони потрапили в полон й одноголосо благають російську владу про обмін. Російські військові наголошують, що хочуть, аби їх обміняли на воїнів "Азову".

Обміняйте нас на бійців "Азову",

– говорять одноголосо російські військові, які опинилися в полоні.

Російські полонені благають про обмін: дивіться відео

Раніше Олександр Сирський в доповіді Володимиру Зеленському повідомив, що від початку доби українські військові в рамках операції в Курській області просунулися на різних ділянках від 1 до 2 кілометрів.