За словами Головнокомандувача ЗСУ, з початку доби взяли у полон більше, ніж сотню військовослужбовців противника.

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Сирський розповів про сотню росіян, що потрапили в полон

Від початку доби у полон взяли понад 100 російських військовослужбовців. Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Головнокомандувачу за "поповнення обмінного фонду".

Президент висловив вдячність усім причетним.

"Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", – додав лідер країни.

Зазначимо, що Олександр Сирський під час доповіді президенту розповів, що угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.

Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів. За словами Сирського, "завершено пошук і знищення противника у населеному пункті Суджа".