По словам Главнокомандующего ВСУ, с начала суток взяли в плен более, чем сотню военнослужащих противника.

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Сырский рассказал о сотне россиян, попавших в плен

С начала суток в плен взяли более 100 российских военнослужащих. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Главнокомандующего за "пополнение обменного фонда".

Президент выразил благодарность всем причастным.

"Это ускорит возвращение домой наших ребят и девушек", – добавил лидер страны.

Отметим, что Александр Сырский во время доклада президенту рассказал, что группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области.

Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров. По словам Сырского, "завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа".