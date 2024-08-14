По словам Главнокомандующего ВСУ, с начала суток взяли в плен более, чем сотню военнослужащих противника.
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Сырский рассказал о сотне россиян, попавших в плен
С начала суток в плен взяли более 100 российских военнослужащих. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Главнокомандующего за "пополнение обменного фонда".
Президент выразил благодарность всем причастным.
"Это ускорит возвращение домой наших ребят и девушек", – добавил лидер страны.
Отметим, что Александр Сырский во время доклада президенту рассказал, что группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области.
Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров. По словам Сырского, "завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа".