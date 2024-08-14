Об этом в среду, 14 августа, во время доклада президенту, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Смотрите также Показываем на карте, где расположено Плехово, куда вошли украинские защитники

"Завершен поиск и уничтожение противника в Судже. С начала суток в плен взято более 100 военнослужащих противника", – отметил Александр Сырский.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил главнокомандующего за "пополнение обменного фонда". Президент подчеркнул, что это поможет вернуть н

К слову, накануне, 13 августа, в своем видеообращении Владимир Зеленский тоже сообщал, что в Курской области России уже сотни военных российской армии сдались в плен. При этом отмечал, что Москва об этом не сообщает.

Ситуация на Курщине: актуально

Группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.

Защитникам удалось взять под контроль новые поселки, в частности Плеховое.

аших ребят и девушек.

До слова, переддень, 13 серпня, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський теж повідомляв, що у Курській області Росії вже сотні військових російської армії здалися в полон. При цьому зазначав, що Москва про це не повідомляє.

Ситуація на Курщині: актуально