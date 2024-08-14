Показываем на карте, где расположен российский поселок, который теперь не подконтролен стране-агрессору.
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Факт, что украинские военные зашли в Плехово, уже признало российское минобороны. Заметим, что этот маневр украинских защитников открывает им путь на юг Курской области.
Плехово на карте:
Ранее боец Вооруженных сил Украины (3 ОШБ) Владислав "Дацик" тоже сообщал о заходе наших военных в поселок и опубликовал фото оттуда.
"Плехово на Курщине под контролем ВСУ", – написал военный.
Украинские военные в селе Плехово / Фото с тг-каналов
Защитники продвигаются в Курской области / Фото с тг-каналов
На самом деле информация о сходе в поселок украинских военных впервые появилась вчера после обеда. В частности, в телеграмм-каналах появились видео, как украинские бойцы с бронетехникой движутся в селе Плехово по улице План в центре населенного пункта.