Показуємо на карті, де розташоване російське селище, яке тепер не підконтрольне країні-агресору.

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Факт, що українські військові зайшли у Плехове, уже визнало російське міноборони. Зауважимо, що цей маневр українських захисників відкриває їм шлях на південь Курської області.

Плехово на карті:

Раніше боєць Збройних сил України (3 ОШБ) Владислав "Дацик" теж повідомляв про захід наших військових у селище та опублікував фото звідти.

"Плехове на Курщині під контролем ЗСУ", – написав військовий.



Українські військові у селі Плехове / Фото з тг-каналів



Захисники просуваються у Курській області / Фото з тг-каналів

Насправді інформація щодо зходу у селище українських військових вперше з'явилася вчора пообіді. Зокрема, у телеграм-каналах з'явились відео, як українські бійці з бронетехнікою рухаються у селі Плехове по вулиці План у центрі населеного пункту.