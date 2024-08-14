Наразі там залишається невелика частина населення, якій ЗСУ доставили гуманітарну допомогу. Журналісти ТСН також поспілкувалися із покинутими напризволяще Кремлем людьми.

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Суджани вірять, що Путін просто не знає про ситуацію на Курщині

На камери потрапив історичний момент – ЗСУ зняли російський триколор з однієї з адмінбудівель у Суджі. У місті багато спаленої російської техніки. Вона була знищена якраз на шляху до українського кордону.

У самій Суджі руйнування не надто сильні. Втім, місто продовжує потерпати від ударів авіабомбами, які російські війська скидають на своїх же громадян.

Люди, що залишилися у населеному пункті, уже тиждень сидять у підвалах. Їх там більше сотні, є й діти. Вони бідкаються, що у них залишається критично мало їжі.

Проте ЗСУ уже потурбувалися про них – привезли їм гуманітарну допомогу: воду, їжу, засоби гігієни, ліки.

Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте,

– каже один із мешканців Суджі.

Суджани також скаржаться на російську владу: кажуть їм взагалі ніхто не повідомляв про евакуацію. "Вони просто всі поїхали. Просто зібралися і поїхали", – додають люди.

При цьому вони вірять, що їхній президент Владімір Путін просто не знає, якою є насправді ситуація у місті.